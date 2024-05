Parte de área da Bienal do Livro fica sem luz no último dia do evento | A TARDE

O público que decidiu curtir o feriado no último dia da Bienal do Livro Bahia 2024, nesta quarta-feira, 1°, foi pego de surpresa após uma queda de energia deixar grande parte do Centro de Convenções, na Boca do Rio, no escuro.

De acordo com informações de pessoas que estão presentas, a falta de luz aconteceu por volta das 11h na ala onde está localizado a Arena Jovem. O público, expositores e artistas que estão no local ficaram no escuro e o incidente acabou atrasando uma mesa comandada pela jornalista Rita Batista.

Entre idas e vindas, a energia elétrica sofreu algumas falhas, e por volta das 13h, havia ido embora totalmente no local. Enquanto isso, as demais áreas seguem funcionando normalmente.

Em nota, a Neoenergia Coelba informou que a queda de energia na Asa B do pavilhão de feiras do Centro de Convenções Salvador - CCS ocorreu devido a uma falha interna na distribuição parcial de energia.

"Desde então, a equipe de manutenção do CCS está trabalhando no restabelecimento da energia total e na apuração da possível causa. O evento segue acontecendo até 22h", afirmou o órgão.