Rita Batista comenta ataques de haters de Davi: “Parte do trabalho" | A TARDE

Um dos maiores nomes da comunicação do estado, Rita Batista se jogou no mundo da literatura com o lançamento do seu livro: “A Vida É Um Presente”. A obra, que reúne mantras selecionados por ela, muitos dos quais compartilhava com seus seguidores nas redes sociais, foi lançada oficialmente na Bienal do Livro Bahia na manhã desta quarta-feira 1º.

Ao Portal A TARDE, a comunicadora contou que a escrita do livro veio após pedidos do público que acompanhava o seu trabalho no podcast “Tudo Odara". Segundo ela, praticar mantras faz bem não só para a saúde mental, como também para o corpo como um todo.

“Mantras são palavras, frases e conceitos. É o que a gente acredita. Nós somos energia e quando falamos, a gente vibra. Essa vibração está em consonância com o universo que vibra todo. Não falemos coisas ao nosso respeito que são desagradáveis, que são desapontamentos, que são depreciativas, porque elas fixam dentro da nossa cabeça e do nosso coração. Como tudo é ressonância, você envia esses códigos, essas palavras, para o universo e ele lhe devolve. Cada coisa que a gente fala escreve uma sentença no firmamento. Então, faz bem pra saúde mental, para saúde toda!”, disse.

E por falar em saúde mental, isso é algo que Rita tem cuidado bastante, especialmente devido ao seu trabalho. Recentemente, a apresentadora do “É de Casa”, onde comentava todos os babados do BBB 24, expôs em suas redes diversas mensagens ofensivas que recebeu de haters do campeão do reality, Davi Brito e anunciou que vai processar os internautas em questão.

A jornalista diz que faz psicanálise para lidar com esse tipo de ataque, ao qual considera “do jogo” da profissão. "Eu tô com minha saúde mental em dia, né? São quase 20 anos de psicanálise. Eu acho que um hater é um lover que ainda não se descobriu. Afinal de contas eu sou a melhor coisa que pode acontecer na vida de qualquer pessoa e/ou corporação, e a polarização nas redes sociais é algo que nós que trabalhamos com isso, temos que nos acostumar e saber equilibrar todos os pratos girando ao mesmo tempo. Então, pra mim, é um exercício de argumentação, faz parte do meu trabalho, é do meu ofício e a gente joga esse jogo com felicidade", afirmou ela, que disse torcer para Davi no jogo.

Em seu livro, Rita agrupou 111 mantras, os quais considera serem os mais populares. Ela revelou ao Portal que no momento, o que mais tem praticado é o “Que a abundância entra na sua vida de maneiras surpreendentes e milagrosas”.

Mas engana-se quem pensa que esses são todos os mantras dela. A jornalista ainda tem muito pano para manga e não descarta um próximo livro.

“A experiência de lançar um livro está sendo ótima. Sobre um próximo, quando reunimos e selecionamos esses mantras, outros ficaram fora. Talvez uma segunda seleção de mantras? Não sei. Estou focada nesse lançamento e nas novidades na minha carreira”, conta.