Pedro Bial cancela participação na Flipelô; novo nome é definido

A participação do apresentador Pedro Bial na Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) foi cancelada. A informação foi revelada nesta segunda-feira, 29.

Bial mediaria a mesa intitulada 'O baú do Raul', sobre Raul Seixas, o homenageado da edição. A mesa estava programada para o dia 8 de agosto, às 19h, no Teatro Sesc-Senac Pelourinho.

A conversa conta com a participação da produtora Kika Seixas, do escritor e compositor Sylvio Passos, e do compositor e cantor Carlos Eládio.

Entretanto, devido a choque com gravações na TV Globo, o apresentador precisou cancelar a participação no evento literário. Segundo a produção, Bial será substituído por Charles Gavin, ex-Titãs.

A abertura da festa literária acontecerá no dia 7 com o show 'Carlos Eládio Toca Raul!', com o cantor e compositor Carlos Eládio, companheiro de Raul Seixas no grupo 'Os Panteras'. O show terá participação especial de Vivi Seixas, filha de Raul Seixas e do VJ Gabiru.