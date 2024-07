Tragédia do Motel Mustang, em Salvador, vira livro de contos

Soterramento deixou nove mortos na Avenida Suburbana - Foto: Reprodução | Blog São Salvador da Bahia de Todos os Santos

Uma das tragédias mais conhecidas de Salvador, o soterramento do Motel Mustang, na Avenida Suburbana, vai virar livro. O autor é Marcus Vinícius Rodrigues, escritor e membro da Academia de Letras da Bahia (ALB).

O caso aconteceu em 19 de maio de 1989, quando fortes chuvas atingiram a capital baiana. Naquela noite, trinta toneladas de terra da encosta da Boa Vista do Lobato desabaram sobre o Motel Mustang. Nove pessoas morreram, entre casais presentes no recinto, funcionários, e até mesmo os donos.

Na época, o caso chamou atenção de Marcus Vinícius, que cursava Direito. Trinta e cinco anos depois, após uma série de pesquisas, ele Vinícius desenvolveu os seis contos de Motel Mustang, que narram as histórias de personagens fictícios ao redor do mesmo acontecimento.

“Trata-se de uma obra de ficção baseada em uma tragédia real. É uma leitura carregada de emoção, em que o prazer e a dor se entrelaçam em histórias surpreendentes”, avisa ele. “A tragédia do Motel Mustang sempre esteve na minha lembrança, principalmente a história da mulher que perdeu o marido no desabamento. Quando fui pesquisar para o livro, descobri outras histórias. Minhas personagens são a representação de como aquelas pessoas se sentiram quando toneladas de terra desceram sobre elas”, afirma.

O lançamento da obra acontece no sábado, 6, às 16h, no Goethe-Institut Salvador-Bahia/ICBA. Na ocasião, haverá sessão de autógrafos e bate-papo com o público sobre o processo de pesquisa e criação da obra, mediado pelo escritor Breno Fernandes.

O livro sai pela P55 Edição.