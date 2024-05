Ziraldo é homenageado em novo quadrinho por Mauricio de Sousa | A TARDE

Completando um mês da morte de Ziraldo, o pai do ‘Menino Maluquinho’, que faleceu no dia 6 do mês passado, as homenagens ao artista, motivadas pela comoção de sua partida, ainda continuam. O cartunista Mauricio de Sousa, que já publicou algumas palavras e um desenho homenageando o amigo, agora divulga uma HQ especial, feita em seu estúdio, para integrar as revistas da Turma da Mônica.

A publicação acontecerá nos próximos meses. No entanto, Mauricio decidiu compartilhar a homenagem a Ziraldo com os fãs e admiradores que sempre se lembram dele.

A parceria em diversos livros foi o ponto alto dessa união dos desenhistas. São eles "Mônica e o Menino Maluquinho na Montanha Mágica" e "Mônica e Menino Maluquinho Perdidos no Espaço". Mas antes, os dois já haviam colaborado em "O Maior Anão do Mundo", onde Ziraldo fez o texto e Mauricio ilustrou, e "O Reizinho no Castelo Perdido", que foi ao contrário - Mauricio escreveu a história e Ziraldo ilustrou.

Confira imagens da nova HQ

A publicação acontecerá nos próximos meses | Foto: Reprodução

Leia mais

Política é assunto intocável nos gibis, diz Mauricio de Sousa

Publicações relacionadas