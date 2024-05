Além de Anitta, Pabllo também pode participar de show de Madonna | A TARDE

Madonna já está em solo brasileiro para fazer o seu grande show de encerramento da turnê “Celebration Tour”, que acontece na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo sábado, 4. Entre as participações especiais que podem acontecer, Pabllo Vittar pode ser um dos nomes. Anitta também é cotada para se apresentar.

>>> Anitta deve cantar com Madonna em show no Rio

Segundo a revista Extra, a drag queen é a opção mais forte para dividir o palco com Madonna durante a apresentação da música “Vogue”. Pabllo já teria confidenciado a amigos próximos sobre a real possibilidade.

Ainda de acordo com a publicação, a artista deve subir ao palco em um dos momentos mais aguardados das apresentações da “Celebration Tour”, quando Madonna recebe uma celebridade para ser jurada em um concurso de ballroom. No show que ela fez na Cidade do México, no último fim de semana, a atriz Salma Hayek, vestida de Frida Kahlo, foi a convidada.

Anitta participaria de outro momento do show. A cantora brasileira, no entanto, não pôde aceitar o convite por causa de compromissos já acertados fora do país. Contudo, conforme O Globo, isso ainda pode mudar até o final de semana.