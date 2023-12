Após grave acidente, assessoria atualiza estado de saúde de Zé Neto | A TARDE

Após sofrer um grave acidente de carro na noite de terça-feira, 6, o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, teve seu estado de saúde atualizado por sua equipe. Por meio de nota oficial, a assessoria informou que o artista sofreu uma fratura na costela e cortes no braço. Ele segue internado e precisará passar por um procedimento.

“[Zé Neto] foi diagnosticado uma fratura de costela que está alinhada, portanto não é necessário [fazer] drenagem, o cantor somente levará alguns pontos no braço em ferimentos causados no acidente. As tomografias de cervical e pescoço apontaram normalidade”, afirmou o texto.

Zé Neto sofreu o acidente por volta das 20h45, após o carro capotar na BR - 153, na cidade de Fronteira, em Minas Gerais. Ele foi socorrido e encaminhado para o Pronto-Socorro de Icém.

O acidente envolveu três veículos, sendo dois carros (um do cantor) e uma carreta. Zé Neto e outras duas pessoas, sendo uma delas uma criança, ficaram feridas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o estado do veículo do artista.

Carro capotou após colidir com carreta | Foto: Reprodução | Redes Sociais