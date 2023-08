Após Honoris Causa, Mano Brown pode receber título de cidadão baiano

Prestes a ser reconhecido como Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), o rapper Mano Brown, líder do Racionais MC´s, pode receber também o título honorífico de Cidadão Baiano da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A resolução, estabelecida na quinta-feira, 17, foi publicada nesta sexta-feira, 18, no Diário Oficial do órgão.

Se aprovada, a honraria será entregue em sessão especial com data e horário ainda a serem estabelecidos pela Casa. A proposição é da deputada Fátima Nunes, líder da bancada do PT.

Como justificativa, a parlamentar ressalta a trajetória de Mano Brown e sua contribuição para o rap e a cultura brasileira que “o estabeleceram como uma figura icônica e influente, cujo legado perdura através de sua música e de seu ativismo”.

Nascido em 22 de abril de 1970, na cidade de São Paulo, o rapper e compositor é filho da baiana Ana Soares Pereira, natural de Riachão do Jacuípe (186 km de Salvador). O artista é fundador e líder do grupo de rap Racionais MC’s, considerado um dos pioneiros do estilo musical no Brasil.

As canções trazem letras engajadas e críticas sociais, abordando questões como racismo, desigualdade, violência policial e as lutas enfrentadas pelas comunidades marginalizadas.

Honoris causa

Na quarta-feira, 16, uma reunião do Conselho Universitário da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) aprovou, por unanimidade, a entrega do título de Honoris Causa para Mano Brown. A concessão é uma prática das universidades voltada a reconhecer o notório saber e as contribuições acadêmicas, humanísticas e sociais para a sociedade e em prol do desenvolvimento do país em diversas áreas.

A data da honraria ainda não foi divulgada.