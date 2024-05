Após Ivete e Ludmilla, fãs questionam cancelamento de mais shows | A TARDE

A notícia do cancelamento das turnês de Ivete Sangalo e Ludmilla preocupou não só os fãs delas, como também de outros artistas que também têm apresentações organizadas pela empresa 30e. A produtora foi alvo de críticas das cantoras, que apontaram o não cumprimento de condições estipuladas previamente para a realização dos eventos.

>>> Ivete cancela turnê dos 30 anos de carreira: “Decisão dolorosa”

>>> Após Ivete, Ludmilla também cancela turnê e desabafa: “Fico triste”

Nome conhecido no mercado de entretenimento, a 30e realizou turnês nacionais, internacionais e festivais com nomes como Paul McCartney, Lana Del Rey, Twenty One Pilots, Florence and the Machine, Kendrick Lamar, Slipknot, Gorillaz, The Killers, Roger Waters e Bring Me The Horizon.

Além de Ivete e Ludmilla, que cancelaram os shows, para este ano, estão previstas, pela 30e, turnês nacionais de Titãs, NX Zero, Sepultura, Natiruts e JÃO, além dos shows de Ney Matogrosso e do duo americano Twenty One Pilots.

Nas redes sociais, o nome de Ivete ficou entre os mais comentados e muitos internautas questionaram a permanência das outras turnês e apresentações produzidas pela empresa.

“A 30e também é responsável pelas turnês comemorativas do Ney Matogrosso e Natiruts, ambas com a mesma proposta da Ivete e Lud de celebrar a carreira dos artistas com shows por todo o Brasil. Será que vem mais cancelamentos por aí?”, escreveu um.

À Rolling Stone Brasil, Jão e Ney Matogrosso confirmaram que as apresentações deles no Allianz Parque seguem mantidas sem alterações. Conforme a publicação, Ney Matogrosso respondeu diretamente a reportagem, afirmando que sua apresentação em São Paulo segue confirmada. Já a manutenção da turnê de Jão foi confirmada pelo empresário de Jão, Renan Augusto.

Em maio, o show da 'Super Turnê' do cantor Jão, inicialmente marcado para o dia 11 de maio, no Riocentro, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, foi adiado devido a um desacordo entre o Centro de Convenções e a 30e, após as duas terem sido pela morte de João Vinicius Ferreira, de 25 anos.

O jovem foi vítima de uma descarga elétrica em 9 de março, após encostar em um food truck energizado no festival de música I Wanna Be Tour, produzido pela 30e. Este foi o segundo show da turnê de Jão adiado em cima da hora. Em 2 de abril, ele precisou remarcar a apresentação em Salvador, devido à final do campeonato baiano.

Em nota, a 30e informa que "as demais turnês anunciadas estão confirmadas e ocorrerão normalmente".



