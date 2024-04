Após polêmica, Silvanno Salles e Rodriguinho vão cantar no mesmo lugar | A TARDE

Os cantores Silvanno Salles e Rodriguinho vão cantar no mesmo evento neste sábado, 30. O baiano está fazendo uma série de shows em São Paulo. O encontro acontece após uma polêmica surgir quando o ex-BBB desdenhou de Silvanno.

Os comentários do vocalista revelado no grupo “Os Travessos” ocorreram após o brother soteropolitano Davi Brito afirmar algumas vezes ser fã do cantor de arrocha e ter o desejo de vê-lo no programa.



Eles vão se apresentar na Avenida Hebe Camargo, na comunidade de Paraisópolis, no “Show da Cufa”, realizado pela Central Única das Favelas (CUFA) e Favela Holding, com apoio da TV Globo.



Na grade da festa também está o grupo Pixote, Bin, Fanieh, MC Lobinho, Saed MC, MC Sacana, DJ R15 SP, Dexter e Grêmio Recreativo Escola de Samba Futebol e Resenha Paraisópolis.



O evento será aberto ao público e iniciaráà s 15h.