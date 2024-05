Assessoria do Molejo sofre assalto no mesmo dia da morte do cantor | A TARDE

No mesmo dia em que o vocalista do Molejo, Anderson Leonardo, faleceu em decorrência de um câncer, a assessoria de imprensa da banda teria sofrido um assalto. A revelação foi feita através das redes sociais do grupo nesta sexta-feira, 26, em um comunicado de esclarecimento pela dificuldade de contato com a imprensa para tratar da morte do cantor.

“A assessoria de imprensa do grupo Molejo vem informar que, infelizmente, fomos vítimas de um assalto hoje, resultando na interrupção de nossas comunicações via telefone e WhatsApp”, diz a nota.

“Neste momento, estamos em processo de recuperação e retomada das nossas operações. Pedimos a compreensão da imprensa e demais partes interessadas enquanto lidamos com essa situação”, complementou a assessoria.

Apesar disso, a equipe de comunicação do Molejo não deu detalhes sobre o suposto assalto.

Ainda segundo a assessoria da banda, o velório de Anderson Leonardo ocorrerá das 11h às 15h30 deste domingo, 28, no Cemitério Jardim da Saudade, do Rio de Janeiro.