Baby do Brasil arrecada doações para RS em show de Salvador | A TARDE

Baby do Brasil vai destinar o lucro arrecadado durante o show da turnê "Baby do Brasil In Concert", que acontece neste sábado, 25, na Concha Acústica do TCA, às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

LEIA TAMBÉM

Caetano confirma participação na turnê de Xande de Pilares em Salvador



Na ocasião, serão arrecadados alimentos durante a ação 'Ingresso Solidário', que permite que fãs adquiram ingressos por 84 reais e doem 1kg de alimento não perecível no dia do show.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do TCA ou pela internet através do site da Sympla.

Publicações relacionadas