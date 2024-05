Caetano confirma participação na turnê de Xande de Pilares em Salvador | A TARDE

A estreia da turnê “Xande canta Caetano” vai ser marcada por um momento muito especial. O cantor Xande de Pilares vai receber no palco da Concha Acústica do TCA, no dia 2 de junho, o próprio homenageado: Caetano Veloso.

>>> Caetano e Bethânia regravam música em homenagem ao Rio Grande do Sul

O cantor iria assistir da plateia a estreia da turnê em sua homenagem, mas resolveu participar do show. A apresentação será dirigida por Regina Casé, que é amiga íntima de Xande e de Caetano.

O repertório trará canções como “Luz do Sol”, “Tigresa”, “Alegria, Alegria”, “Gente”, “Lua de São Jorge” e muitos outros hits que fazem parte da trajetória do artista.

Os ingressos estão sendo vendidos na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site.





Serviços O que: Turnê “Xande canta Caetano” Quando: 2 de junho Onde: Concha Acústica TCA Informações: @ssaproducoes Vendas: Loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site Link de vendas: https://vendas.boratickets.com.br/evento/292/xande-canta-caetano-xande-de-pilares

Publicações relacionadas