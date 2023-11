Baco Exu do Blues denuncia racismo sofrido em aeroporto | A TARDE

Baco Exu do Blues denunciou nas redes sociais que sofreu racismo em um aeroporto no domingo, 29. Diante do episódio, o rapper baiano afirmou que combateu o ato racista e fez um alerta para a comunidade negra.

“Hoje uma pessoa foi abertamente racista comigo no aeroporto, eu consegui responder da forma correta. Mas veio um lembrete que é sempre bom lembrar: Independente da fama, independente do dinheiro, independente do respeito ou poder, basta não saberem qual seu rosto ou seu nome. A todos em ascensão, se lembrem disso”, escreveu ele.

Recentemente, o cantor baiano Baco Exu do Blues fez um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira, 18. Usando o ‘X’, o antigo ‘Twitter’, ele revelou que está abalado emocionalmente: "Eu não estou bem".

"Tô me esforçando pra entregar o melhor possível pra vocês, mas não tô bem. Desculpa a todo mundo que tem carinho por mim e ama minha música, eu vou melhorar, tô me cuidando, espero que entendam", se desculpou sem dar muitos detalhes do que havia ocorrido.