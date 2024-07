Baiana Jany lança EP de rock que mistura Rita Lee e Janis Joplin

Jany - Foto: Suzane Verber

A cantora e compositora soteropolitana Jany lançou seu novo EP, “JANY”, um trabalho que respira nostalgia, resiliência, reflexão e superação, tudo embalado em seis canções que celebram o rock'n roll com um toque único e autoral.

O EP, lançado digitalmente pela renomada gravadora Voice Music, uma das maiores distribuidoras de bandas independentes do Brasil e que ostenta em seu catálogo nomes como as principais bandas de rock nacional e internacional, marca a sua estreia em grande estilo.

Com vocal suave e cheio de personalidade, Jany se inspira em artistas como Rita Lee, Amy Winehouse, Janis Joplin e na conterrânea Pitty para criar um rock reflexivo que canta os amores complexos e dores de um relacionamento mal resolvido. Sentimentos universais que garantem a identificação instantânea do público com as canções.

A sonoridade autêntica do EP é complementada por riffs marcantes e instrumentais pesados que remetem a bandas como Killswitch Engage, Avenged Sevenfold e a brasileira Glória.

As gravações ocorreram entre 2020 e 2023 nos estúdios Estúdio do Beco e Estúdio Preto, localizados no Rio Vermelho, em Salvador, Bahia. A produção musical, mixagem e masterização das faixas foram realizadas por Vicente Fonseca. A faixa "Ficou Perdido Acústico" teve sua produção musical, mixagem e masterização feitas por Bruno Michel Home Studio.

O EP “JANY” conta com as seguintes faixas:

1. E SE NÃO HOUVESSE AMANHÃ?

2. VENENO

3. FICOU PERDIDO

4. SAIR DE MIM

5. SECRETO ABRIGO

6. FICOU PERDIDO ACÚSTICO