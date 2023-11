Banda Jammil e Uma Noites lança EP nesta sexta | A TARDE

Com três músicas inéditas, a banda Jammil e Uma Noites lançou novo EP nesta sexta-feira,17. O novo projeto do grupo tem o título: “I Love Jammil” e traz as faixas: “Já bateu saudade”, “Rosa Branca” e “No Seu Corre” (essa com a participação da banda Filhos de Jorge). As músicas podem ser ouvidas nas principais plataformas digitais.

“Já bateu saudade” é uma música que traz o líder do Jammil, Rafa Barreto, como um dos compositores. Ele assina a composição em parceria com Velho Marlon, ÉoCROSSS e Pierrot Júnior. Já “Rosa Branca” reúne três dos mais prestigiados compositores baianos: Manno Góes, Jau e Tenisson Del Rey. Encerrando o EP, “No Seu Corre” é uma música de Manno Góes - que assina ainda a produção executiva do projeto junto a Paulo Borges.

“É um disco solar, com a alegria característica das músicas de verão do Jammil e com grandes parceiros da banda. É um EP para a gente celebrar a estação, o amor, com a energia única que a nossa cidade ganha no verão. Estou super ansioso para apresentá-las nos shows, com certeza o público vai amar”, comenta o vocalista Rafa Barreto.