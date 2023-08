Bell Marques recebe Comenda 2 de Julho, maior honraria da Alba

A quinta-feira, 17, foi de muita emoção para Bell Marques. O artista, de 70 anos, foi agraciado com a Comenda 2 de Julho, maior honraria concedida pelo legislativo baiano com objetivo de homenagear personalidades que contribuem para o desenvolvimento social, político e administrativo do estado.

A sessão especial ocorreu no Plenário Orlando Spínola da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), por volta das 10h30. Personalidades da música e os filhos de Bell, Rafa e Pipo Marques, participaram da entrega.

Usando uma de suas tradicionais bandanas, Bell Marques foi recebido sob aplausos e ao som de “Selva Branca”, um dos grandes sucessos do Chiclete com Banana. Ele não conseguiu segurar as lágrimas ao ser homenageado pelos filhos.

"Ele não somente é um grande artista, mas também é um pai extraordinário, com certeza, o melhor exemplo que a gente poderia ter", afirmaram Rafa e Pipo.

Sem dar maiores detalhes, Bell explicou que sua esposa, Ana Marques, não pôde comparecer por motivos de saúde. Ele agradeceu o reconhecimento do seu trabalho na música e destacou que contou com inúmeras parcerias para consolidar sua carreira.

"Hoje eu amanheci pensando exatamente isso, receber uma comenda como essa me faz ver o quanto é importante o meu trabalho junto da sociedade. Estou muito orgulhoso com o reconhecimento das minhas ações, muito feliz de saber que a minha voz e a minha música, inspira, transforma e enche de alegria a vida das pessoas [...] Gostaria de expressar a minha gratidão a todas essas pessoas, que me ajudaram. Vocês são e sempre serão muito importantes para mim, nesse momento, não estou aqui somente me representando, mas também, a todos que sempre estiveram do meu lado a cada passo da minha caminhada”.