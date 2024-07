Berço de Pitty e Raul, Salvador terá ações para o mês do Rock

A cantora Pitty na praça Castro Alves em fevereiro deste ano - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Considerado o mês do rock, julho vai ser comemorado de forma especial em Salvador. A capital baiana, conhecido berço de grandes nomes do gênero musical como Raul Seixas e Pitty, deverá celebrá-lo com ações na Cidade da Música da Bahia, museu localizado no Casarão dos Azulejos Azuis, no bairro do Comércio.

A novidade foi antecipada pelo titular da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), Pedro Tourinho, ao Portal A TARDE. “A gente deve fazer alguma coisa no nosso equipamento de música, na Cidade da Música. Salvador é uma cidade que tem um conteúdo musical que se adequa ao calendário do ano do país, da cultura, então a gente deve provavelmente ter ações na Cidade da Música”, explicou o gestor.

Tourinho explicou que o calendário eleitoral provoca restrições na realização de eventos. Ele citou como a próxima grande ação as comemorações para Santa Dulce dos Pobres, que começam em agosto.

“O próximo grande evento da cidade que deve acontecer é a semana de Santa Dulce, que é a trezena no início de agosto, que está em pauta agora. A gente vai lançar ainda na hora certa, mas é o próximo evento e a gente fez no ano passado o primeiro ano, esse ano eu diria que a gente vai estar consolidando um pouco mais e sendo mais assertivo nas ações”.

Rock de graça

Vale lembrar que ano passado, a cantora Pitty levou uma multidão ao Rio Vermelho para um show gratuito durante o Festival da Primavera. A apresentação integrou a turnê ‘ACNXX’, que celebra os 20 anos do primeiro disco, da diva do rock baiano, "Admirável Chip Novo".

Recentemente, a roqueira preocupou os fãs porque precisou ser internada às pressas para fazer uma cirurgia de emergência. Apesar da assessoria ter afirmado que se tratava de uma “pequena” cirurgia, a causa ou mais detalhes de saúde não foram divulgados desde a quarta-feira, 3.