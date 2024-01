Beyoncé publica novas fotos e revela possível “turistada” em Salvador | A TARDE

A Queen B segue alugando um triplex na cabeça dos fãs soteropolitanos. Após uma passagem emblemática por Salvador na última quinta-feira, 21, Beyoncé publicou várias fotos em seu Instagram oficial na manhã desta segunda, 25, nas quais aparece com a bandeira da Bahia e do Brasil. Como se não bastasse, a diva também divulgou outros cliques em seu site oficial - esses, porém, mobilizou ainda mais os admiradores da artista.

Os cliques revelam uma possível “turistada” da cantora pelo Centro de Salvador. Isso, é claro, aumentou ainda mais os rumores de que a dona dos hits “Crazy In Love” e “Run the World” estaria em solo baiano ainda.

Veja os cliques:

Foto publicada oficialmente no site oficial da Beyoncé | Foto: Site Oficial Beyoncé

No X (antigo Twitter), alguns fãs ficaram incrédulos quando viram as imagens. “Cara, eu vou enlouquecer. Olha isso”, escreveu um internauta. “Mana, acho que ela não foi embora e tá de férias natalinas por aqui com suas crias e seu amado. E eu tô amando que estamos respeitando e vazaram nenhuma foto”, respondeu uma usuária da rede social. Outro fã brincou: “Ela comprando o look de natal na lojinha”.



Confira algumas reações:

E essas fotos publicadas no site da Beyoncé que foram tiradas de dia?!



O Ben, editor de vídeo da Queen B, havia dito que fez filmagens para ela no dia 21 e que esteve trabalhando no Brasil até às 6h do dia 22...



Será que ela ainda está por aqui? Será que vem clipe? Será que… pic.twitter.com/nroFQeCYOi — Beyoncé Brasil (@beyoncebrasil) December 25, 2023

cara eu vou enlouquecer olha isso pic.twitter.com/1kkfDrc45R — 𝖑𝖎𝖕𝖊 (@LipeHarmolizer) December 25, 2023

a beyoncé é tão safada q conseguiu turistar por salvador EM PLENA LUZ DO DIA sem absolutamente ninguém flagrar ela ou alguém da equipe dela pq não fazíamos ideia se ela ainda estava ou não em solo brasileiro pic.twitter.com/urzV0hJuvJ — Bia 🪩 (@beasaintx_) December 25, 2023

a beyoncé em salvador tirando foto de um lookinho das lojinhas do centro e colocando no site 🤯 pic.twitter.com/o1nzeX4jV8 — ᴠɪɴɪ 🪩 (@vineyonce) December 25, 2023

Se foi realmente a Beyoncé que fez esses registros ou alguém da equipe dela ainda não se sabe, mas já foi o suficiente para movimentar as redes sociais na manhã hoje.