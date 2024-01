Beyoncé surge em novas fotos com a bandeira da Bahia | A TARDE

Aparentemente a Rainha do Pop, Beyoncé, gostou mesmo do Dendê da Bahia. Após sua aparição surpresa que chocou os fãs e colocou Salvador no centro do mundo na última quinta-feira, 21, a estrela americana de 42 anos surgiu em novos cliques com a bandeira da Bahia e reforçou a especulação sobre seu itinerário.

Está no Fasano? Foi pra Trancoso? Ninguém sabe. O fato é que até o maridão, o consagrado rapper Jay-Z, apareceu dessa vez e mostrou que também veio à capital baiana. E a localização na bio permanece lá. O mistério tem feito a cabeça dos fãs que se perguntam "Onde está Beyoncé Knowles?" em referência a um famoso desenho dos anos 90.

Bio da artista permanece marcando território em Salvador | Foto: Divulgação / Instagram / @Beyonce

O apreço da artista pelo estado, após sua passagem relâmpago nos palcos baianos, já que, dessa vez, usou o microfone apenas para discursar e não para soltar sua voz, deixa os fãs esperançosos de que a diva pise novamente na cidade em breve desta vez com uma nova tour, assim como em 2010 quando fez seu lendário show no Parque de Exposições.