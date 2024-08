Branco Mello enfrenta cirurgia após tumor; saiba como músico está

Branco Mello está hospitalizado tratando de tumor - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Branco Mello precisou enfrentar uma cirurgia após a descoberta de um tumor e, neste domingo, 4, Angela Figueiredo, esposa do vocalista e baixista da banda Titãs, falou sobre o estado de saúde do famoso.

Ela compartilhou com foto ao lado do esposo e ainda explicou o procedimento. "Amigos, queremos agradecer por tantas mensagens carinhosas e positivas que recebemos nesses últimos dias", disparou Angela Figueiredo.

"Branco está bem, iniciando o período de recuperação, a cirurgia foi um sucesso!", disse a esposa do vocalista, tranquilizando os fãs.

Nos comentários, internautas se posicionaram e desejaram melhoras para o vocalista da Titãs. A atriz Barbara Bruno também desejou: "Tudo de melhor pra vocês".

"Muita saúde", disse o ator André Frateschi. "Força pra vocês!", comentou Beto Lee, filho de Rita Lee e Roberto de Carvalho.

Descoberta de Branco Mello

No dia 23 de julho, um comunicado no perfil do Titãs anunciou que Branco faria a cirurgia. "Branco passará por uma nova cirurgia, dessa vez para a retirada de um pequeno tumor inicial, localizado em uma das amígdalas, que foi detectado em um exame de rotina", declarou a nota, na época.

"Ele ficará um período afastado dos shows e retornará quando completar sua recuperação. Sérgio Britto, Tony Bellotto, Beto Lee e Mário Fabre seguirão cumprindo a agenda de shows com o músico Caio Góes, que assumirá o baixo até a sua volta", completou.