Brian Wilson, do Beach Boys, é diagnosticado com demência | A TARDE

Brian Wilson, um dos mentores do icônico grupo de rock dos Estados Unidos, Beach Boys, foi diagnosticado com demência. Segundo o The Daily Mail, ele enfrentará um período de tutela devido à condição.

Segundo documentos legais revelados pelo veículo, o artista, agora com 81 anos, não possui mais capacidade de autogestão e deverá ser submetido à tutela ainda este ano. Os responsáveis serão LeeAnn Hard, gerente de negócios de Wilson, e o publicitário Jean Sievers.

A decisão surge em meio ao luto pela recente perda de Melinda Ledbetter, esposa e empresária do músico, que faleceu aos 77 anos. Durante sua vida, ela desempenhou um papel crucial como cuidadora de Wilson, atendendo às suas necessidades diárias à medida que sua saúde se deteriorava.

Conforme detalhado pelo The Daily Mail, as petições judiciais de Hard e Sievers indicam a necessidade de co-tutela devido aos "graves distúrbios neurocognitivos" de Wilson, que o impedem de "suprir suas próprias necessidades básicas, como cuidados pessoais, saúde física, alimentação, vestuário ou moradia".

A dupla expressou compromisso em garantir que todas as necessidades diárias de Wilson sejam atendidas. A família do artista confirmou os planos de tutela, destacando que "após o falecimento da querida esposa de Brian, Melinda, e considerando cuidadosamente as opiniões de Brian, seus sete filhos, Gloria Ramos e os médicos de Brian (em consonância com os processos familiares estabelecidos por Brian e Melinda), confirmamos que os representantes de longa data da família Wilson, LeeAnn Hard e Jean Sievers, servirão como co-tutores legais de Brian".