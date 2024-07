Bruna Marquezine estreia como diretora em clipe; confira

Imagem do clipe “Minuto de Saudade”, do cantor João Lucas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Bruna Marquezine já tem uma carreira na dramaturgia de dar inveja, mas a novidade do momento é que ela está se arriscando por trás das câmeras. A artista estreou como diretora do clipe “Minuto de Saudade”, do cantor João Lucas, que é marido da melhor amiga dela, Sasha Meneghel.

Nas redes, João agradeceu a atriz pela direção do clipe: “Dirigido pela minha amiga, irmã, cunhada, Bruna Marquezine. Obrigado Bru, pela sua dedicação e por ter abraçado de forma tão linda esse sonho”, escreveu o cantor.

“Foi maravilhoso, [a direção do vídeo] foi uma experiência maravilhosa. Obrigada mais uma vez. Espero que vocês gostem, porque foi delicioso fazer. Valeu”, respondeu ela.

>>>Leia também: Antes de Tony Stark, Robert Downey Jr. quase viveu vilão na Marvel

Sasha também comentou na publicação que está muito orgulhosa da sua amiga e do marido juntos nesse projeto: “Que trabalho mais lindo”, admirou a estilista.

A data de lançamento do vídeo de “Minuto de Saudade" será nesta terça-feira, 16. Para deixar o gostinho de “quero mais”, o cantor divulgou bastidores da gravação nas redes sociais. Veja: