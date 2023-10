Caetano e Bethânia confirmam possibilidade de shows conjuntos em 2024 | A TARDE

Os cantores Caetano Veloso e Maria Bethânia estão conversando sobre a possibilidade de realizarem apresentações conjuntas pelo Brasil em 2024. Os irmãos não confirmaram a turnê, mas afirmaram haver negociações para executar o projeto.

Neste sábado, 30, o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, chegou a afirmar que a turnê aconteceria, com apresentações em 10 cidades espalhadas pelo Brasil e produção da Live Nation.

Porém, em nota publicada neste domingo, 1º, os irmãos Caetano e Bethânia afirmaram que ainda não há nada de concreto sobre as apresentações, mas confirmaram que há conversas sobre a possibilidade.

“Ficamos surpresos com a confirmação dos shows de Maria Bethânia e Caetano Veloso a serem realizados no ano que vem, publicada pela imprensa ontem. Para estarmos na mesma página, essa conversa existe, sim, mas não há nada de concreto ainda”, diz a nota.

Nascidos em Santo Amaro, no Recôncavo da Bahia, Caetano Veloso e Maria Bethânia possuem uma longa carreira na música popular brasileira, iniciada ainda nos anos 1960, em meio à ditadura militar.

Durante seus mais de 50 anos de carreira, os irmãos tiveram parcerias históricas, como “É de Manhã”, “Purificar o Subaé”, “Diamante Verdadeiro” e “Reconvexo”, composições de Caetano imortalizadas na voz de Bethânia.

Os filhos de Dona Canô também se apresentaram juntos algumas vezes, como na turnê “Doces Bárbaros”, junto a Gal Gosta e Gilberto Gil, em 1976; no histórico show em dupla realizado em 1978 e que virou álbum; e no retorno dos Doces Bárbaros em 2002, com apresentações gratuitas no Rio de Janeiro e em São Paulo.

A última vez que cantaram juntos foi em agosto de 2022, no show de comemoração dos 80 anos de idade de Caetano, realizado no Rio de Janeiro e que teve transmissão ao vivo em plataformas digitais e emissoras de TV por assinatura.