Caetano Veloso é homenageado pela Osba em concerto inclusivo a R$ 1 | A TARDE

Um dos maiores ícones da música brasileira, o baiano Caetano Veloso foi homenageado pela Orquestra Sinfônica da Bahia no concerto “Beleza Pura – Homenagem Sinfônica a Caetano Veloso”. A apresentação, que abre o 18º ano do Domingo no TCA e marca o encerramento da programação do Verão da OSBA 2024, aconteceu na noite deste domingo, 7, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, e foi acompanhada de pertinho pelo cantor e compositor.

O espetáculo fez uma verdadeira viagem pela obra de Caetano, trazendo sucessos como “Leãozinho”, “Você é Linda”, “Meu Coração Vagabundo” e claro, “Beleza Pura”, que dá nome a ação. Para dar voz aos clássicos, foi convocada uma verdadeira constelação de estrelas formada pelos cantores Lazzo Matumbi, Mariene de Castro e Mãeana, além do coletivo "Outras Vozes" e do filho do artista, Moreno Veloso, que também assinou a direção musical da sessão, junto com o maestro Carlos Prazeres.

"Tem noites que são históricas, que são absolutamente históricas. As pessoas na Bahia vão lembrar disso para sempre", celebrou, em entrevista ao Portal A TARDE, o maestro. Moreno Veloso falou sobre a sensação de homenagear não apenas seu pai, mas também sua vasta obra musical. "É uma sensação muito boa, porque temos a oportunidade de homenagear não só a pessoa, mas principalmente a obra tão linda que meu pai compôs".

A potente voz de Lazzo deu o tom intenso à “Força Estranha" e a graça para “Sim Não”. Ele celebrou a oportunidade de prestar homenagem a Caetano ainda em vida. “Prestar essa homenagem a Caetano é um luxo, é chique, até porque a gente está prestando homenagem ao ícone em vida. Isso é muito importante. A gente tem mania no Brasil de pensar em homenagem só depois que morre, mas a gente está prestando homenagem a um cara que está vivo, então isso é muito importante. Isso prova que: ‘olha, fulano, nós gostamos de você, nós amamos a sua obra, nós respeitamos o que você fez até hoje pela música brasileira, por isso nós estamos aqui te homenageando’”, pontuou.

Intérprete da doce “Meu Coração Vagabundo”, Mariene de Castro destacou a importância do evento não apenas como uma celebração musical, mas como uma abertura simbólica para o novo ano. "É um universo de coisas boas para a gente abrir esse ano, o primeiro dia sete, o primeiro sete do ano, eu acho que isso é bem forte também, para os caminhos se escancararem para todos nós, com muita luz e prosperidade", compartilhou ela.

Mãeana disse que ficou “sem palavras” com o convite para cantar no projeto, porque ela diz que a obra de Caetano a ajudou a se descobrir. Ela conta que a sua paixão pela música do artista começou de maneira peculiar, através de um dueto entre o artista e Xuxa. "Caetano é o meu artista preferido do mundo. Sou apaixonada por ele desde pequena, desde muito pequena. Eu conheci a música dele através da Xuxa. O primeiro disco da Xuxa teve um feat onde ela cantava ‘Leãozinho’ junto com ele e eu me apaixonei. Eu tinha um ano de idade", revelou a cantora.

Caetano para todos

No camarote, o próprio artista acompanhou a homenagem e vibrou com a apresentação e a plateia, que contava com a atriz Regina Casé.

Questionado sobre a curiosidade de Caetano Veloso em relação aos preparativos, Moreno revelou que seu pai não apenas ficou curioso, mas também quis conhecer cada detalhe do evento. "Ele quis saber, ficou curioso, perguntou cada detalhe, o que estava acontecendo, e ficou interessadíssimo, disse que vai vir aí pra ver e tudo", compartilhou Moreno.

E se a obra de Caetano é vasta e universal, não seria surpresa se a Concha estivesse lotada. Marca do programa Domingo no TCA, a apresentação teve ingressos acessíveis, por apenas R$ 1 a inteira e R$ 0,50 a meia. Diretora artística do TCA, Rosy Lima falou sobre a importância do Domingo no TCA para tornar a arte mais democrática.

“É contemplar aqueles que muitas vezes enfrentam barreiras para frequentar o teatro devido a questões como preço dos ingressos, horários e localização [...] Esse é o nosso desejo, que a nossa população possa estar dentro do teatro", expressou Rosy.

Sobre as próximas edições do Verão da Osba, o maestro contou: "A gente, claro, está pensando já no Carnaval, não dá para descansar, a gente tem que estar sempre criando e, quem sabe, a gente não vai homenagear outro ícone incrível no carnaval, no dia 17. Aí eu deixo com a curiosidade de vocês", provocou.

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Regina Casé foi tietada por fãs | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Diretora artística do TCA, Rosy Lima falou sobre a importância do Domingo no TCA para tornar a arte mais democrática | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Lazzo celebrou a oportunidade de prestar homenagem a Caetano ainda em vida | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Caetano acompanhou o show | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Mãeana disse que ficou “sem palavras” com o convite para cantar no projeto | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Filho do artista, Moreno Veloso assinou a direção musical da sessão | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

