Cantor Arlindo Cruz recebe alta após internação por pneumonia

O cantor Arlindo Cruz recebeu alta do hospital neste domingo após ser internado no CTI da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, devido a uma pneumonia.

A filha, Flora Cruz, compartilhou a notícia e uma foto ao lado do pai, comemorando o retorno dele. "O amor da minha vida voltou pra casa!"

Arlindo Cruz enfrenta sequelas de um AVC hemorrágico sofrido em 2017, o que o levou a passar por 17 cirurgias. Apesar de não falar e nem andar, o cantor ainda reage quando ouve música e assiste a seus filmes preferidos.

Antes da internação por pneumonia, o cantor estava em tratamento domiciliar, contando com o auxílio de uma equipe médica e de seus familiares.

Sua família informou que o estado dele era estável durante o período de internação no CTI.