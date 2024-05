Capão In Blues impulsiona economia e turismo na Chapada | A TARDE

Nos dias 10 e 11 de maio, o Vale do Capão, na Chapada Diamantina, recebe o Festival Internacional CIB - Capão in Blues. O evento, aberto ao público e realizado na Vila do Vale, promete promover não apenas uma experiência musical, mas também um impulso econômico e turístico significativo para a região.

CEO da Viramundo Produções, Ildazio Tavares Jr., enfatiza o compromisso do festival com o turismo sustentável e o desenvolvimento comunitário. Além de oferecer a experiência musical, o Capão in Blues, segundo ele, está dedicado a preservar as características naturais do Vale do Capão.

Com uma line-up cuidadosamente selecionada, o evento traz artistas locais e renomados talentos internacionais, para abraçar a diversidade cultural e musical. Sob a curadoria do renomado guitarrista Eric Assmar, o evento oferece dois dias de performances que ressoam pelas montanhas e vales do Vale do Capão.

Na sexta-feira, dia 10, estão na programação Candombá Blues (BA), Blues Etílicos (RJ), E Keith Dunn (EUA) & The Simi Brothers (SP). No sábado, dia 11, as atrações serão Candice Fiais (BA), Gustavo Andrade (MG), que convida Alma Thomas (EUA), e Eric Assmar (BA) com participação de Jefferson Gonçalves (RJ).

O Festival é uma iniciativa conjunta do Grupo A TARDE e Viramundo Produções, com o apoio da Prefeitura de Palmeiras, Fazcultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

FESTIVAL CIB – CAPÃO IN BLUES DATAS: 10 e 11 de maio de 2024 LOCAL: Vale do Capão, Chapada Diamantina, Bahia ABERTO AO PÚBLICO