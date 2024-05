Caso de Anderson Leonardo, do Molejo, é considerado "gravíssimo" | A TARDE

Na manhã desta sexta-feira, 26, Anderson Leonardo, de 51 anos, vocalista do grupo Molejo, teve uma piora em seu estado de saúde, considerado gravíssimo. Ele permanece internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A informação sobre o estado de saúde do cantor foi confirmada ao portal Gshow pela assessoria de imprensa do Grupo Molejo. “O estado dele é gravíssimo. Os médicos dizem que é a progressão da doença, do tumor”, disse Andreia Assis, assessora do grupo.

No início da semana, um boletim assinado por Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis, diretor médico da unidade hospitalar, informou: "O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson de Oliveira foi transferido para a unidade de terapia intensiva. No momento, não há previsão de alta do paciente dessa unidade".

No dia 22 de abril, 11 dias após ser transferido para o quarto, o cantor apresentou uma piora e precisou retornar à UTI.



Anderson está sendo tratado de um câncer na região inguinal desde 2022. No final de março, ele também foi internado e permaneceu quatro dias na UTI para tratar de um quadro de insuficiência renal.

Após receber alta, o cantor voltou a ser internado no início de abril, desta vez no quarto, para continuar o tratamento com imunoterapia e medicações para dor