“Celebração ainda vai acontecer”, promete Ivete após turnê cancelada | A TARDE

Após anunciar o cancelamento da turnê "A Festa", Ivete Sangalo surgiu em vídeos no Instagram para conversar com os fãs. Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 15, a cantora no Instagram, disse que “a decisão, embora dolorosa, revelou-se necessária”, pois a produtora responsável pela realização dos shows não conseguiria garantir as condições necessárias para as apresentações.

Ivete lamentou o ocorrido e disse que o momento é muito difícil para ela. “Eu tenho 30 anos de carreira, e nesses 30 anos de carreira, a transparência, a responsabilidade, obviamente, o amor em tudo que eu coloco, sempre foram prioridades para mim [...] É um momento para mim, muito difícil, porque se trata de um sonho. E de um momento muito especial, que são os meus anos de carreira. Eu pensei, criei um show, pensei muito em vocês, na nossa história”.

Segundo a baiana, a empresa em questão não conseguiu oferecer segurança e conforto para os fãs. “Embora os 30 anos sejam um sonho especial para mim e sei que para vocês também, essa celebração tão especial não pode ser maior do que a segurança, o conforto e a viabilidade para com o meu público. E aí onde eu me deparo com a decisão muito importante, tem que ser bom, tem que ser especial, tem que ser organizado, tem que ser planejado da maneira como vocês merecem”, afirmou.

A artista se disse “muito consternada", mas sem dar muito detalhes, prometeu que não iria deixar de celebrar os 30 anos de carreira com os fãs. “Essa celebração vai acontecer, mas eu estou muito consciente de que esse momento é um momento de dar um passo atrás pela consciência e responsabilidade acima de tudo, tá? Amo vocês”, finalizou.

A turnê de Ivete Sangalo iria rodar o Brasil entre 2024 e 2025. O show em Salvador iria acontecer no dia 12 de outubro. Antes, ela faria uma apresentação em Barreiras, no Oeste Baiano, no dia 27 de julho.

Empresa se pronuncia

Em nota, a 30e afirmou que respeita a decisão da artista, mas em nenhum momento avaliou o cancelamento da turnê.

"Em relação à turnê “A Festa”, por questões de demanda, a empresa propôs à artista e sua equipe uma readequação da estrutura e produção e foi surpreendida com o comunicado publicado".



A empresa disse ainda que pode afirmar sua "integral capacidade para cumprir seus compromissos com seus clientes, parceiros e patrocinadores".



Veja o pronunciamento de Ivete:





Reprodução | Redes Sociais

Publicações relacionadas