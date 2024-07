Chrystian descobriu rim policístico durante exercício; saiba detalhes

Velório do sertanejo será aberto ao público - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Chrystian descobriu que tinha rim policístico enquanto fazia abdominais. Ele morreu nessa quarta-feira, 19, aos 67 anos. O artista contou, em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, que notou um caroço em sua barriga durante a prática de exercícios.

“Eu estava fazendo abdominal e falava com o personal: ‘Preciso perder essa barriguinha’. Aí a gente fazendo abdominal um dia, parei descansando e vi uma bola enorme na minha barriga. Fui fazer exames, descobri que tinha um rim policístico, que estava com 11% funcionando”, disse.

Morte de Chrystian

Chrystian morreu na noite de quarta-feira, 19. Ele foi levado às pressas para um hospital em São Paulo, após passar mal em casa. O quadro do artista teria sido considerado grave e, por isso, ele foi levado por um helicóptero da Polícia Militar ao centro médico. Segundo a assessoria do cantor, Chrystian tinha sido diagnosticado “com uma condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado”.

Apesar de a causa da morte não ter sido divulgada, o artista tinha uma condição genética chamada rim policístico. Por conta da doença, passaria por um transplante no fim do ano. O órgão seria doado pela esposa dele, Key Vieira.

A data da cirurgia, que aconteceria no dia 11 de março deste ano, foi reagendada para o fim de 2024, devido alguns problemas de saúde do cantor.

Despedida

O velório do sertanejo será aberto ao público e ocorrerá no Cerimonial Ossel, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, a partir das 11h.

Ralf também expressou seu pesar pela morte do irmão e parceiro artístico. “Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir… Mas tenho certeza que nosso Pai te encaminhará na luz junto ao senhor Jesus! Descanse em paz, meu irmão”, escreveu no Instagram.

Nascido José Pereira da Silva Neto, Chrystian iniciou sua carreira aos seis anos, apresentando-se em um clube em Goiânia. Seus pais decidiram levar ele e seu irmão mais novo para São Paulo, onde teriam mais oportunidades.

A dupla Chrystian e Ralf se separou brevemente no início dos anos 2000, mas voltou a trabalhar junta com o lançamento do disco “De Volta” em 2001. Ao longo da carreira, lançaram 20 álbuns, além de DVDs e coletâneas. A separação definitiva ocorreu em 2021, quando Chrystian decidiu seguir carreira solo, retomando os palcos com a turnê “Romance” e lançando a música “Não Dá Pra Ficar Assim”.