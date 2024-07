Choque na música sertaneja: o que levou Chrystian à morte repentina?

Chrystian teve um transplante de rim adiado em março - Foto: Reprodução

A causa da morte do sertanejo Chrystian (1956-2024), que deixou muitos internautas chocados, ainda não foi confirmada pela família, embora o cantor já enfrentasse problemas de saúde desde o início do ano. Irmão de Ralf, com quem formou a dupla sertaneja até 2021, Chrystian teve um transplante de rim adiado em março para passar por uma cirurgia de emergência no coração.

A morte do artista foi anunciada por uma nota nas redes sociais durante a madrugada. Na tarde de quarta-feira, 19, a equipe do cantor havia comunicado o cancelamento de um show devido à sua internação por um mal-estar.

"Chrystian foi diagnosticado recentemente com uma condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado", afirmou a nota, sem especificar a doença.

Luto na música

Chrystian, da dupla com Ralf, morre aos 67 anos após cancelar show por mal-estar. Segundo a jornalista Fabíola Reipert, do Balanço Geral SP, o sertanejo sentiu uma forte dor no peito, sofrendo um mal súbito que evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Ele foi levado às pressas para o Hospital Samaritano, em São Paulo, onde recebeu atendimento, mas não resistiu.

Chrystian sofria de rim policístico, um distúrbio hereditário caracterizado pelo desenvolvimento de cistos. Ele havia sido internado em 22 de fevereiro para um transplante, com sua esposa, Key Vieira, como doadora. No entanto, a cirurgia foi adiada para o fim do ano após exames pré-operatórios indicarem a necessidade de um cateterismo. O cantor colocou dois stents e planejava retomar sua agenda profissional enquanto aguardava a operação.

Apesar da saúde frágil, Chrystian continuou cumprindo seus compromissos, realizando shows em Goiás, Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Paraná nas últimas semanas. Ele participou recentemente de uma gravação do The Noite com Danilo Gentili, ao lado de Sergio Reis e Renato Teixeira, exibida na madrugada desta quinta-feira (20). Também esteve no Programa Silvio Santos, exibido em 2 de junho.

Despedida

O velório do sertanejo será aberto ao público e ocorrerá no Cerimonial Ossel, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, a partir das 11h.

Ralf também expressou seu pesar pela morte do irmão e parceiro artístico. "Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir… Mas tenho certeza que nosso Pai te encaminhará na luz junto ao senhor Jesus! Descanse em paz, meu irmão", escreveu no Instagram.

Nascido José Pereira da Silva Neto, Chrystian iniciou sua carreira aos seis anos, apresentando-se em um clube em Goiânia. Seus pais decidiram levar ele e seu irmão mais novo para São Paulo, onde teriam mais oportunidades.

A dupla Chrystian e Ralf se separou brevemente no início dos anos 2000, mas voltou a trabalhar junta com o lançamento do disco "De Volta" em 2001. Ao longo da carreira, lançaram 20 álbuns, além de DVDs e coletâneas. A separação definitiva ocorreu em 2021, quando Chrystian decidiu seguir carreira solo, retomando os palcos com a turnê "Romance" e lançando a música "Não Dá Pra Ficar Assim".