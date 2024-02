Com Jau, Cheiro e mais, Festival de Morro de São Paulo começa hoje | A TARDE

Logo após o agito do carnaval, a festa segue a todo vapor neste final de semana com o Festival de Morro de São Paulo. O evento gratuito, que começa nesta quinta-feira, 15, e vai até o sábado, 17, celebra a sua 7ª edição com diversas atrações na Segunda Praia.

Sobem ao palco grandes artistas da música baiana como Luiz Caldas, Jau, Filhos de Jorge, Afrocidade, Cheiro de Amor, Negra Cor e Batifun.

Uma das principais atrações do evento, o cantor Luiz Caldas compartilhou com o Portal A TARDE, a alegria de fazer parte da programação.

“Morro do São Paulo é um lugar especial, é um lugar que a música da Bahia, a música mundial, ela pulsa, mas a nossa música baiana, com certeza. Então, o show vai ser maravilhoso, super dançante, super pra cima, estarei colado com todo mundo no Festival de Morro de São Paulo”, adiantou o artista.

Além dos shows, o evento propõe uma relação direta com os cuidados socioambientais | Foto: Divulgação

Compromisso com o ambiente

Além dos shows, o evento propõe uma relação direta com os cuidados socioambientais. Seguindo o exemplo de anos anteriores, o Festival será creditado com o selo Carbon Free, calculando o índice de emissões de dióxido de carbono emitido durante todos os três dias. A cota de emissões registrada será mitigada por meio do plantio de árvores executado pela empresa OCT - Organização de Conservação da Terra, situada em Pratigi, localidade próxima a Morro de São Paulo. Toda a gestão será supervisionada pelo especialista da Organização, que vai gerenciar as reduções de impactos dos resíduos do projeto na natureza.

O evento terá também, ações de sustentabilidade, através do descarte do material reciclável utilizado durante a festa. Os resíduos gerados serão direcionados a uma cooperativa local, que será responsável pelas etapas de coleta, transporte, transbordo e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos para reciclagem.

Depois de sete anos sem acontecer, o Festival ganhou uma nova edição no ano passado, com nomes como Marcelo Falcão e Toni Garrido. A coordenadora geral do projeto, Márcia Mamede, ressalta que a iniciativa deve se firmar no calendário do verão baiano. “Morro de São Paulo é um lugar mágico, um destino procurado internacionalmente, e merece ter eventos como esse festival, que celebra a música, a natureza, os encontros. Em 2024 tenho certeza que vamos repetir o sucesso que aconteceu em 2023”, destacou.

O Portal A TARDE prepara uma cobertura especial da festa. Acompanhe pelo site e nas redes sociais do Grupo A TARDE.