Com participações especiais, Forró do Talco fará tributo a Dominguinhos

Noite terá as participações especiais de Gel Barbosa, Jefinho Dias, Mateus Moraes e Tiaguinho Sanfoneiro - Foto: Divulgação

O próximo domingo, 28, será marcado por uma edição especial do Forró do Talco, criado e organizado por Jó Miranda. O evento, que acontece no Z1 Bar, no Rio Vermelho, às 19h, prestará um tributo a Dominguinhos, falecido há 11 anos. A noite terá as participações especiais de Gel Barbosa, Jefinho Dias, Mateus Moraes e Tiaguinho Sanfoneiro.

Gel Barbosa é natural de Serra da Raiz, na Paraíba e já trabalhou como produtor musical, compositor, cantor, arranjador e sanfoneiro. O forrozeiro já acompanhou e gravou com artistas renomados como Elba Ramalho, Xangai e Targino Gondim.

>>> Fim da dupla sertaneja? Luciano Camargo planeja carreira gospel

Jefinho Dias é baiano de Cruz das Almas e já trabalhou com Adelmario Coelho, além de gravar com nomes importantes como Bell Marques, João Gomes e Flávio José.

Mateus Moraes nasceu em São Gonçalo dos Campos-BA e já tem uma carreira de 24 anos. O cantor já fez abertura de shows para Flávio José e apresentações em grandes festivais de São João na Bahia.

Tiaguinho Sanfoneiro é um multi-instrumentista nascido em Brotas de Macaúbas e atua no cenário nordestino desde os 14 anos. O sanfoneiro já dividiu o palco com grandes nomes como Gilberto Gil, Oswaldinho do Acordeon, Elba Ramalho e Dominguinhos.

>>> Adelmário Coelho retorna com turnê e show de 30 anos após São João

Agenda cultural

Forró do Talco com Jó Miranda

Participação: Gel Barbosa e Jefinho Dias

Quando: Domingo (28/07)

Horário: 19h (abertura da casa)

Local: Z1 Bar (Praça do Acarajé da Dinha)

Endereço: Largo de Santana, S/N - Rio Vermelho, Salvador - BA, 41940-100

Couvert: R$ 35 individual e R$ 60 a casadinha

Maiores informações: 71 99708-3449