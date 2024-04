Com show marcado no Brasil, Madonna se arruma ao som de Luiz Gonzaga | A TARDE

A musa Pop Madonna publicou um vídeo no qual aparece se arrumando ao som da música "A Morte do Vaqueiro", do cantor nordestino Luiz Gonzaga. A publicação foi feita na noite de sexta-feira, 12, em sua conta na rede social Tik Tok.

A artista irá se apresentar em Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio. A confirmação de que a turnê "Celebration" passaria pelo Brasil aconteceu nesta semana, durante uma apresentação. Na ocasião, Madonna causou polêmica ao pedir às pessoas da plateia para falar em português. Não estamos no Brasil ainda, então parem de falar português aqui". O vídeo logo viralizou nas redes sociais.