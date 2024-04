Madonna confirma show no Brasil em vídeo: 'Estou chegando' | A TARDE

O Itaú Unibanco publicou um vídeo que anuncia a chegada de Madonna no Brasil. "Brazil, I'm coming soon” [estou chegando, em português], diz a cantora no registro. A publicação confirma o show que a artista fará na Praia de Copacabana no dia 4 de maio, revelado há duas semanas.

O banco anunciou que as novidades sairão em breve durante uma coletiva de imprensa que a instituição prepara em conjunto com a Prefeitura do Rio e o governo estadual.

A expectativa era que a coletiva acontecesse ainda essa semana. No entanto, ainda não chegou a ser confirmado por causa das chuvas que devem atingir o Rio nos próximos dias.



Por ser uma celebração ao centenário do Itaú Unibanco, o evento deve entregar à Madonna o maior público da carreira dela. A maior plateia para qual ela já cantou foi de 130 mil pessoas, em Paris, em 1987. Concertos em Copacabana já bateram a marca de 3 milhões pessoas.