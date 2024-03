Madonna de graça no Brasil? O que se sabe de suposto show | A TARDE

Um boato incendiou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 6: supostamente, Madonna estaria voltando ao Brasil após 12 anos para realizar um show gratuito em Copacabana, no Rio de Janeiro. A notícia causou grande comoção entre os fãs da cantora.

>>> “Não há ninguém como vocês, Bahia”, diz Beyoncé

O último espetáculo da diva em solo brasileiro ocorreu em 2012, durante a aclamada The MDNA Tour. Antes disso, ela encantou o público brasileiro com suas performances na turnê The Girlie Show, em 1993, e na Sticky & Sweet Tour, em 2008.

Apesar da ausência de uma confirmação oficial sobre o evento, os rumores sugerem que Madonna realizará um espetáculo gratuito que marcará o fim da "The Celebration Tour", previsto para o dia 4 de maio. Há especulações de que este evento será patrocinado pelo Itaú, banco brasileiro que tem a artista como sua garota-propaganda.

Também há boatos de que toda a equipe da cantora ficará hospedada no icônico Copacabana Palace. Como resultado, as datas de 1º a 6 de maio já estariam reservadas, tornando o hotel exclusivo para a estrela do pop e sua equipe de produção.

Nas redes sociais, os internautas celebraram entusiasticamente: "A gente reclamou tanto dos preços dos ingressos no Brasil que Madonna resolveu presentear com um show de graça na praia de Copacabana. Uma verdadeira mãe!", comentou um usuário.

Até a socialite Narcisa Tamborindeguy, inclusive, revelou que quer hospedar a cantora em sua casa, já que está localizada próxima ao Copacabana Palace.

Alguns internautas se lembraram de outros rumores envolvendo shows internacionais de graça, entre eles, o tal show de Kanye West no aniversário de São Paulo que nunca aconteceu. No entanto, outros falaram dos boatos de que Beyoncé iria à Bahia, que no final, acabaram sendo verdade. “Esse rumor da Madonna em Copacabana tomando a proporção da vinda de Beyoncé pra Bahia (que se tornou verdade)”, concluiu um perfil.