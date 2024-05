Começou! Rock in Rio abre venda de ingressos; veja como comprar | A TARDE

Esta quinta-feira, 23, será um dia movimentado para os fãs de música, afinal, é a tão aguardada venda de ingressos para o Rock in Rio. A edição de 2024 celebra os 40 anos do festival.

E vale mesmo ficar de olho: até a edição de 2019, todos os ingressos costumavam esgotar no primeiro dia. No entanto, em 2022, o primeiro ano em que o festival passou a ser realizado em anos pares, ainda havia ingressos disponíveis após a venda inicial.

Que horas começam as vendas?

Às 19h desta quinta-feira, 23.



Quanto custam os ingressos?

Os ingressos custam R$ 795 (inteira) e R$ 397,50 (meia-entrada), sem taxa de serviço.

Como pagar os ingressos?

Os pagamentos podem ser feitos via Pix ou cartão de crédito, com a opção de parcelamento em até seis vezes.

Onde comprar os ingressos do Rock in Rio?

Neste link.

Line-up e Novidades

O festival, que ocorrerá ao longo de sete dias, traz Travis Scott como headliner do Palco Mundo na noite de abertura, em 13 de setembro. No dia 14, Imagine Dragons será a atração principal. O dia 15 de setembro é dedicado ao rock, com Avenged Sevenfold liderando o line-up.

Após um breve intervalo, o Rock in Rio retorna na quinta-feira, 19 de setembro, com Ed Sheeran como atração principal.

Dias Temáticos

Para 2024, o festival introduz o "Dia Delas" em 20 de setembro, focado exclusivamente em performances de mulheres, com Katy Perry como headliner. Outra novidade é o "Dia Brasil", em 21 de setembro, que apresenta programação de shows nacionais de vários gêneros musicais em todos os palcos.

Encerramento

A noite de encerramento, em 22 de setembro, contará com Shawn Mendes como headliner e Mariah Carey como a atração principal do Palco Sunset.

