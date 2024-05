Confirmada no Rock in Rio, Luedji Luna celebra baianidade: "Sorte" | A TARDE

Um dos nomes mais celebrados da MPB contemporânea, Luedji Luna falou sobre a responsabilidade que carrega por ser uma das representantes baianas desta edição do Rock in Rio. A artista foi atração da Casa Natura Musical, em São Paulo, em evento que marcou a parceria da Natura com o maior festival de música e entretenimento do mundo pela terceira edição consecutiva.

Na edição deste ano do Rock in Rio, a marca de beleza será co-patrocinadora do Palco Sunset, que terá a artista baiana como uma das atrações. Ao lado de Luedji, estarão a também baiana Xênia França e a paulista Tássia Reis, que subirão ao palco no dia 20 de setembro.

Ao Portal A TARDE, Luedji falou que a participação no evento é a continuação de um legado de grandes artistas que marcaram história no Brasil.

“A Bahia sempre esteve representando a música que se produz no Brasil. Rola quase uma confusão do que é a música baiana e a música brasileira, porque a Bahia tem importado desde Gil e Caetano, todas essas lendas que a gente conhece, o que tem de melhor, o que tem de excelente da música brasileira. Então, estou só continuando um legado. É uma sorte, de fato. Ser baiana é um capital político. As pessoas já me respeitam de antemão só pelo fato de eu ser baiana e esperam algo bom do que eu vá fazer”, afirmou a cantora, que foi indicada ao Grammy Latino de 2021.

Parte importante da consolidação de Luedji Luna no cenário musical, desde o primeiro disco, gravado em 2017, o programa Natura Musical completa 20 anos em 2024 e foi lembrado pela artista baiana. Para ela, é importante que marcas como a Natura estejam comprometidas com a música e com o meio ambiente.

“Eu já tenho um namoro com a Natura desde o início da minha carreira, no meu primeiro disco. Já fiz campanhas, foi contemplada na Natura Musical, que eu fiz a turnê ‘Um Corpo No Mundo', que é do meu primeiro disco. Já fui da curadoria, toda hora eu estou usando Natura, toda hora eu estou aqui na Casa Natura, adoro esse namoro e que bom que a gente tem marcas comprometidas, não só com o meio ambiente, mas também com a música. Eu só tenho boas memórias de shows aqui nessa casa, então vida longa à Casa Natura”, celebrou.

“A Natura entende a música como um veículo de bem estar, que promove uma boa relação do indivíduo consigo mesmo, com o outro e com o mundo. Os festivais simbolizam essa catarse do bem-estar, um ambiente que junta pessoas para entrarem em sintonia, para se encantarem e para despertar sensações e se transformarem a partir das emoções que a música é capaz de causar. Estamos felizes em ver artistas que já passaram pela plataforma no line-up deste ano, como os shows de Luedji Luna, Xênia França e Tassia Reis”, disse Denise Coutinho, diretora de marketing da Natura no Brasil.

Bahia, presente!



Além de Luedji, outros artistas baianos também se apresentarão no Rock in Rio. Daniela Mercury, Margareth Menezes, Carlinhos Brown, Majur e o grupo BaianaSystem estarão juntos em “Pra Sempre MPB”. Já a cantora Simone Mendes fará parte do “Pra Sempre Sertanejo”, que marca a estreia do estilo no festival.

O Rock in Rio Brasil acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, com expectativa de 700 mil pessoas na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. A edição de 2024 marca os 40 anos do festival e o ingresso custa R$ 795 (inteira) e R$ 397,50 (meia-entrada).

