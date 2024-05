Em parceria, Natura e Rock In Rio anunciam novidades no Palco Sunset | A TARDE

O Palco Sunset do Rock In Rio foi criado em 2011 como uma alternativa ao Palco Mundo. No entanto, foi ganhando mais relevância a cada edição e será uma das grandes novidades para este ano. Co-patrocinado pela Natura, ele terá tamanho semelhante ao do principal e ganhou também uma nova localização.

“O Palco Sunset de fato é muito mais do que um palco, é um espaço de conversas, de encontros, de diversidade e que está com uma dimensão física também ainda maior nesta edição. Não só pelos artistas, mas pela importância do palco e com torre de delay, uma capacidade de atender 100% do nosso público com conforto. 100 mil pessoas vão viver a experiência em frente ao palco Sunset com todo esse line-up maravilhoso que a gente já divulgou, com muita narrativa e muito significado para além da música”, contou Luis Justo, CEO da Rock World, empresa que criou, organiza e produz o Rock in Rio e o The Town.

Vice-presidente artístico do festival, Zé Ricardo lembrou como foi a criação do Palco Sunset e revelou que o objetivo é realizar encontros especiais para que as pessoas se sintam provocadas pela arte e pela música para pensarem sobre seus preconceitos e limitações.

“O Palco Sunset é o sol da minha vida profissional. O palco Sunset é uma ideia de música, de arte, de pluralidade, de humanidade e de diversidade. É isso que nós temos construído ao longo dos anos para o público do Rock in Rio que é apaixonado pelo Palco Sunset, que chega cedo para viver o Palco Sunset”, disse Zé, por meio de vídeo enviado aos convidados.

“A Natura, ao construir o Natura Musical, provou que quer deixar legado. Ela não quer simplesmente usufruir do sucesso do nome de grandes artistas. Através do Natura Musical, grandes artistas da música brasileira conseguiram lugar ao sol, conseguiram ter voz, conseguiram chegar até o público e hoje fazem suas turnês e andam pelo Brasil e tem o Natura Musical no seu DNA”, completou Zé, elogiando o projeto musical da empresa.

A parceria entre a Natura e o Rock In Rio completa cinco anos e nesta terceira edição do festival vai levar ao público experiências que combinam a potência sensorial dos produtos da marca com a potência da música para despertar emoções. “E se o nosso corpo pudesse sentir mais no Rock in Rio?”, é o que a Natura provoca em seu tema.

“Nossos espaços no festival trarão experiências com produtos icônicos da linha Natura Ekos, incluindo nossa última inovação, o primeiro hidratante corporal concentrado do mundo. O novo produto materializa nosso compromisso com a Amazônia e também carrega a preocupação com a circularidade, ao usar plástico 100% retirado dos rios amazônicos, junto a comunidades ribeirinhas nos estados do Amazonas e Pará”, explicou Denise Coutinho, gerente de marketing da Natura.

Luis Justo ao lado de Denise Coutinho | Foto: Marcos Sugüio | Natura

“A presença da marca Natura em festivais de música como o Rock in Rio nos trouxe muitas inspirações para o desenvolvimento de outros produtos como, por exemplo, as novas fragrâncias Festival de Humor e Conexão de Humor, da linha Natura Humor”, complementou.

Em outras ativações, a Natura também disponibilizará mochilas oferecendo protetor solar e banho de glitter para o público do Rock In Rio. Repetindo a última edição, haverá ainda uma loja da marca na Cidade do Rock, um portal com experiência sensorial e imersiva que contará com as linhas Una e Faces para as pessoas retocarem a maquiagem entre um show e outro.

O Rock in Rio Brasil acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, com expectativa de 700 mil pessoas na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. A edição de 2024 marca os 40 anos do festival e o ingresso custa R$ 795 (inteira) e R$ 397,50 (meia-entrada).

Sobre a Natura

Fundada em 1969, a Natura é uma multinacional brasileira de higiene e cosmética. Conta com 2 milhões de consultoras na América Latina, sendo líder no setor de venda direta no Brasil - com 7 mil colaboradores na Natura. Com operações na Argentina, Chile, Colômbia, Estados Unidos, França, México, Peru e Malásia, os produtos da marca Natura podem ser adquiridos com as consultoras, por meio do e-commerce, app Natura, nas lojas próprias ou nas franquias "Aqui tem Natura".

*De São Paulo, a convite do evento



