Corpo de Tim Maia pode ser exumado 26 anos após morte; entenda | A TARDE

O corpo de Tim Maia pode ser exumado quase 26 anos após sua morte, devido a um pedido de reconhecimento de paternidade iniciado na Justiça em outubro de 2021, que agora avança com novos desdobramentos.

Segundo o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, os advogados de Rodrigo Rezende, coreógrafo que busca confirmar ser filho do cantor, solicitaram a realização do teste de DNA com o material genético previamente retirado do fêmur de Tim Maia.

No entanto, o único filho reconhecido do artista, Carmelo Maia, recusou-se a fornecer o referido material.

Ao ingressar com a ação, o dançarino afirmou suspeitar ser filho de Tim Maia, baseado no relacionamento de sua mãe, também dançarina, com o músico brasileiro.

"Tenho elementos que me levam a crer que ele é o meu pai. Estou solicitando, mas o filho negou. Não existe ninguém querendo oportunidade. Se der positivo, ok, mas se der negativo, ok também", declarou ele na época.

A análise comparativa do DNA será realizada em um laboratório designado pelo tribunal, com base nos restos mortais de Tim Maia e nos arquivos digitais do Laboratório de Genética da UERJ.

O objetivo dos advogados é evitar uma nova exumação, considerando que o material armazenado na UERJ e confirmado pela UFRJ não está disponível, seja por inadequação para análise científica ou por perda.

Em dezembro do ano passado, a Justiça de São Paulo condenou Leo Maia, que afirma ser filho de Tim Maia, a pagar uma indenização a Carmelo Maia, único filho reconhecido do cantor falecido em 1998.