Danniel sobre show em Cruz: "Eu ia curtir, agora faço parte da grade" | A TARDE

Uma das atrações do São João de Cruz das Almas em 2024, o cantor Danniel Vieira contou estar emocionado com a aproximação da festa. Nesta quinta-feira, 21, ele esteve no lançamento da festa na cidade e afirmou que esta é uma oportunidade para encontrar os públicos de vários municípios.

"Estou muito feliz, pois o São João é a oportunidade que a gente tem de encontrar com as pessoas em suas cidades. A gente tem a maior quantidade de shows em menor quantidade de tempo", contou o artista.

Ele lembrou que costumava curtir a festa na cidade e, agora, integra a grade do evento.

"É uma cidade onde eu ia curtir o São João e agora faço parte da grade incírivel que o prefeito fez, me proporcionando estar fazendo show onde eu curtia. É um sentimento que não sei nem expressar".

Danniel lembrou que no ano passado, em seu show, tinham 120 mil pessoas.

"Esse ano, nosso São João já está todo fechado, graças a Deus, vamos vir com novidades, música nova chegando, participações também... Em abril vamos chegar já no ritmo de São João".