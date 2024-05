Descontente, Madonna teria se irritado com calor do Rio | A TARDE

A menos de 48 horas para o show no Rio de Janeiro, Madonna estaria um pouco irritada com o calor brasileiro. A capital carioca registra mais de 35º C desde que a cantora chegou na segunda-feira, 29.

Segundo o F5, nesta quinta, 2, quando os termômetros marcavam 34 °C por volta das 10h, a artista reclamou do dia quente para as pessoas mais próximas da sua produção. No entanto, apesar da irritação, ela retribuiu sorrisos para os funcionários e elogiou a recepção calorosa dos fãs, que seguem se aglomerando em frente ao hotel onde ela está hospedada.

Conforme a publicação, tanto para os ensaios como para a malhação, a cantora pede que a temperatura máxima fique registrada no ar condicionado, mas depois pede pela diminuição por preocupação com a voz.

Em contrapartida, seus bailarinos foram flagrados curtindo o calor da cidade na piscina do Copacabana Palace ou na praia.