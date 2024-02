Dona da música do carnaval, Ivete é confirmada no “Léo & Elas” | A TARDE

Depois de anunciar Simone Mendes, Mari Fernandez, a dupla Maiara & Maraisa, Iza e a boiadeira Ana Castela como convidadas de seu novo projeto, “Léo & Elas”, que será gravado no dia 23 de março, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Léo Santana anunciou, nesta quinta-feira, 15, Ivete Sangalo como mais uma convidada especial em seu projeto audiovisual.

>>> “Macetando” vence Pesquisa Atlas/A TARDE Música do Carnaval

Dona da música do Carnaval 2024 com a música “Macetando”, segundo a pesquisa AtlasIntel/A TARDE, Ivete, de acordo com o “GG”, é uma das maiores artistas da música baiana. “Ter a ‘mainha’ comigo nesse projeto é bom demais. Além de ser uma artista incrível, Ivete é uma grande amiga, por quem eu tenho um carinho gigantesco e essa será sem duvida, mais parceria nossa de sucesso.”, comentou o cantor.

O projeto “Léo & Elas” promete ser mais um grande marco na carreira do Léo Santana. O show, que será a gravação de seu mais novo audiovisual, contará com participações especiais de grandes mulheres da música, e show completo da cantora Mari Fernandez.

Os ingressos para o show já estão sendo vendidos e variam de R$ 40 a R$ 360 no segundo lote.