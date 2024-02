“Macetando” vence Pesquisa Atlas/A TARDE Música do Carnaval | A TARDE

Um dos maiores hits recentes de Ivete Sangalo, “Macetando” foi escolhida pelos foliões como a música do Carnaval 2024, com mais de 60% da preferência do público, como apontado por pesquisa do Instituto AtlasIntel em parceria com A TARDE, divulgada nesta quarta-feira de cinzas, 14.

Com 63,7% dos votos, a música de Veveta, composta em parceria com Luciano Chaves e Samir Trindade e com participação de Ludmila, registrou ampla distância para a segunda colocada, “Perna Bamba”, de Parangolé e Léo Santana (24,8%). Liquitiqui”, de Claudia Leitte, apareceu com 7,2% da preferência, enquanto “Bota pra virar”, de Igor Kannário, foi a quarta mais votada, com 1,8%.

Hit de Ivete teve larga vantagem de acordo com levantamento | Foto: Divulgação/AtlasIntel

“Música do Carnaval”, de Psirico (0,7%) e “Bola de Fogo”, de Alinne Rosa (0,4%), também foram citadas. A canção “Only You”, da banda Olodum, não pontuou e 1.3% dos perguntados afirmaram que a canção que balançou as ruas seria uma diferente das opções apresentadas.



Ao todo, 853 pessoas responderam à pesquisa, que foi realizada entre 11 e 13 de fevereiro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.



>>> Ivete arrasta multidão ao som de 'Macetando', música do Carnaval

Música do Carnaval

Cerca de 77,77% das pessoas que responderam a pesquisa declararam ter alguma música preferida neste Carnaval. “Macetando”, que foi a escolha da maioria geral, liderou as preferências de mulheres (69,6%) e homens (54,3%) e também saiu na frente quando levado em conta o nível educacional: médio (69,4%), fundamental (64,4%) e superior (50,8%).

Macetando dominou em todos os recortes apresentados | Foto: Divulgação/AtlasIntel

A música também foi a primeira entre todas as faixas etárias ouvidas, com destaque para a de 25-34 anos (68,7%), seguido por 45-59 (67,8%), 16-24 (62,4%), 60-100 (60,3%) e 35-44 (55,8%), além daqueles com renda familiar de R$ 0 a R$ 2 mil (57,3%), R$ 2 mil a R$ 3 mil (65%), R$ 3 mil a R$ 5 mil (71,4%) e R$ 5 mil a R$ 10 mil (97,8%) e acima de R$ 10 mil (54,3%).

Sucesso absoluto

Assim que foi lançada oficialmente no show especial de 30 anos de carreira de Ivete Sangalo, “Macetando” se tornou um sucesso absoluto em todo o país. No último sábado, 10, a colaboração com Ludmilla conquistou a posição máxima no ranking do Spotify, ficando em primeiro lugar nas músicas mais ouvidas no Brasil pela plataforma de streaming.

O feito representou um dos grandes marcos para Ivete, que se tornou a primeira cantora da axé music a atingir o topo do Spotify Brasil. Ela celebrou a conquista no Instagram. “Obrigada, obrigada, obrigada! Chegamos ao primeiro lugar da música mais ouvida do país. Só tenho a agradecer. Bora pro Carnaval que mamãe vai macetar ainda mais!”, escreveu ela, agradecendo a Ludmilla e aos compositores e dançarinos responsáveis pela canção.

E “Macetando”, claro, não parou de tocar nos trios do carnaval, seja na voz da baiana ou de outros artistas. A coreografia viral também não ficou de fora das “dancinhas” dos foliões.







AtlasIntel

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.