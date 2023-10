Drake anuncia pausa na carreira por problema de saúde | A TARDE

Após lançar o seu oitavo álbum, “For All the Dogs”, nesta sexta-feira, 6, Drake anunciou que vai dar uma pausa na carreira para se concentrar em sua saúde. Segundo a imprensa internacional, o rapper está lidando com um problema gastrointestinal.

O anúncio ocorreu durante o programa de SiriusXM. “Preciso me concentrar na minha saúde, antes de mais nada. Há anos que tenho tido os problemas mais loucos com meu estômago”.

O cantor, no entanto, não especificou qual doença está lidando. Drake disse que deve passar “um ano ou um pouco mais” longe dos palcos: “Vou trancar a porta do estúdio por um tempo. Talvez um ano, mais ou menos… talvez um pouco mais.”

Novo álbum

"For all the dogs" traz 23 faixas com convidados como Bad Bunny, J. Cole, SZA, Lil Yachty e 21 Savage, além de sample de Frank Ocean. A capa do álbum foi desenhada pelo filho do rapper, Adonis Graham [veja abaixo].

Em março, Drake seria a atração principal do último dia do Lollapalooza em São Paulo, mas ele acabou cancelando a vinda ao Brasil, em cima da hora, citando "circunstâncias imprevistas", sem dar detalhes.