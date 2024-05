Duda Sepúlveda prepara homenagem a Bob Marley com clipes na Jamaica | A TARDE

O cantor Duda Sepúlveda, ex-Banda Diamba, prepara uma grande homenagem a Bob Marley. O artista vai lançar um clipe gravado na Jamaica, terra natal do ícone do reggae.

>>> Projeto 'Bob Marley Vive' celebra o reggae com ações gratuitas

O cantor, considerado um dos maiores nomes do reggae da Bahia, passou 12 dias no país da América Central, e desembarca em Salvador neste sábado, 10, onde comemora o Dia Municipal do Reggae, durante o evento Salvador Cidade Reggae.

Acompanhado do filmmaker Walter Abreu, fundador da banda Scambo, Duda produziu e gravou dois clipes na Jamaica. Na capital Kingston, ele se encontrou com Julian Marley no Museu de Bob Marley e esteve no estúdio Tuff Gong, onde Gilberto Gil gravou “Kaya Na Gandaia”.

Duda visitou ainda a famosa Trench Town, onde Marley cresceu. O lançamento do primeiro clipe deve acontecer ainda esse mês em São Paulo, com exibição de making off e presença de convidados especiais.

