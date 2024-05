Ed Motta cancela turnê por motivos de saúde: “Momento difícil” | A TARDE

O cantor Ed Motta cancelou as suas apresentações da turnê Behind The Tea Chronicles Out Now na Europa, marcadas para os meses de junho e julho. Segundo a equipe do artista, o cancelamento ocorreu devido a problemas de saúde, que o impossibilitam de realizar viagens de longa distância.

“Aos amigos e fãs de Ed Motta: é com pesar que informamos que, devido a problemas de saúde do artista, ele não pode realizar voos de longa distância. Como resultado, a turnê europeia programada para junho e julho deste ano foi cancelada por motivos médicos”, diz o comunicado.

Apesar do cancelamento da turnê europeia, os shows de Ed Motta no Brasil seguirão normalmente.

