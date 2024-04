Edição 2024 do Festival de Jazz do Capão ainda é incerta | A TARDE

O futuro do Festival de Jazz do Capão segue incerto após o seu cancelamento em setembro de 2023. A iniciativa movimenta o cenário cultural baiano, tendo como marca o encontro de milhares de pessoas no Vale do Capão, em Palmeiras, na Chapada Diamantina, na Bahia. À época, o idealizador do evento, Rowney Scott, afirmou que a decisão foi tomada por causa da falta de edital da Secretaria de Cultura da Bahia (Secult).

A última edição do festival ocorreu em 2022. Em entrevista ao Portal A TARDE, em março deste ano, o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, disse que o Estado “não escolhe quais eventos e quais entidades apoiar". "Nós abrimos processos públicos, as entidades se credenciam e é uma comissão técnica que faz toda a análise”, afirmou.



A Secult havia informado que o Edital de Eventos Calendarizados teve o prazo encerrado em 2020, mas acabou estendido para 2021 e 2022, sem a necessidade de disputa. Porém, o prazo foi finalizado novamente ano passado.



Rowney Scott disse ao Portal, recentemente, que o Festival de Jazz do Capão foi inscrito e selecionado, mas o teve o valor que pleitearam reduzido em 20%.



Questionada sobre o motivo da redução, Sara Prado, Superintendente de Promoção Cultural (SUPROCULT), pontuou que a “questão é que a comissão trabalhou a partir de uma perspectiva de pontuação e de alocação”.



“Criamos faixas e, como é natural acontecer, vários eventos lançaram seus projetos na faixa mais alta e isso causou um esvaziamento nas outras faixas. Toda a comissão teve que trabalhar na compreensão dos tamanhos dos eventos. O Festival de Jazz do Capão teve uma ampliação do seu recurso em relação aos últimos editais calendarizados, mesmo não alcançando a maior faixa, que era a que eles haviam solicitado”, disse ela ao Portal.

Apesar do imbróglio, Rowney afirma que a organização vai tentar captar a parte adicional da verba através da Lei Rouanet. "Estamos trabalhando pela realização este ano", garantiu.