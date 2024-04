Secretário comenta possível volta do Festival de Jazz do Capão em 2024 | A TARDE

O secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, participou na noite desta sexta-feira, 22, de um evento que aconteceu no Palácio da Aclamação, no Centro, para firmar a assinatura de uma parceria que cria o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

Em entrevista ao Portal A TARDE, Monteiro comentou sobre a chance de retorno do Festival de Jazz do Vale do Capão, cuja última edição ocorreu em 2022. Na ocasião, a Secult havia informado que o Edital de Eventos Calendarizados teve o prazo encerrado em 2020, mas acabou estendido para 2021 e 2022, sem a necessidade de disputa. Porém, o prazo foi finalizado novamente ano passado.

De acordo com o gestor, na próxima segunda-feira, 25, o governo vai anunciar os festivais que venceram os editais do Estado para este ano. O do Capão está entre os inscritos.

"Na segunda-feira nós estamos publicando o resultado final dos Editais dos Eventos Calendarizados e das ações continuadas, aí estará divulgado os eventos que se credenciaram a participar. O Estado não escolhe quais eventos e quais entidades apoiar, nós abrimos processos públicos, as entidades se credenciam e é uma comissão técnica que faz toda a análise. Portanto, na segunda-feira isso será de conhecimento público", destacou Monteiro.

Ele também respondeu sobre as expectativas para o São João, que na sua visão, será uma festa histórica. "A nossa expectativa, como foi o carnaval, como foi o verão, é que nós teremos também um São João histórico do ponto de vista público. Então, nós estamos ainda construindo, especialmente nós da Secretaria de Cultura e da SUFOTUR, que tem a responsabilidade com esse apoio, com esse suporte", salientou.