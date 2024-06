“Ele é um milagre”, diz Zé Vaqueiro sobre filho com doença rara | A TARDE

O cantor Zé Vaqueiro falou sobre o estado de saúde do seu filho Arthur, de 9 meses, que nasceu com Síndrome de Patau, uma doença genética que interfere, principalmente, no sistema nervoso, cardíaco e na formação dos lábios. Em entrevista ao Portal A TARDE, o artista disse que o pequeno “é um milagre”.

Em seu novo DVD, “Ser Tão Eu”, Zé Vaqueiro dedica a canção “Eu Escolheria Você” a Arthur. “É uma homenagem especial para ele, mas também para todos os papais que receberam a benção de ter um filho, que é uma dádiva de Deus. Quem é pai sabe do que eu estou falando, o quanto é bom e o quanto é uma benção e deus. Se for um grande sucesso, amém. Mas só de fazer essa música chegar nas pessoas e fazer com que elas se identifiquem já será de grande importância”, pontuou.

